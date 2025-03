Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250305 - 0228 Frankfurt - Gallus: Familienstreit eskaliert

Frankfurt (ots)

(bo) Am Dienstagnachmittag (04. März 2025) bedrohte eine 33-jährige Frau ihre Eltern in deren Wohnung mit einem Küchenmesser. Nach ersten Erkenntnissen begab sich die Tochter in die Wohnung ihrer Eltern in die Anspacher Straße. Dort kam es zwischen den Eltern und ihr zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf spitzte sich der Streit zu und die Tochter griff ein Küchenmesser und bedrohte damit ihre Eltern. Die Eheleute verständigte daraufhin die Polizei und verließen die Wohnung. Die nun eingetroffenen Beamten nahmen die 33-Jährige sodann in der Wohnung fest und verbrachten sie in eine Psychiatrie.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell