PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Westerstede : Brand einer Rundbogenhalle++

Oldenburg (ots)

Am Samstag, 20.12.2025, kommt es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand einer sogenannten Rundbogenhalle in Westerstede.

Um 16:25 Uhr wird dem Polizeikommissariat Westerstede fernmündlich Kenntnis von einem Brand einer Rundbogenhalle in der Straße Am Hamjebusch gegeben.

Bei Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung wird eine auf einem Baumschulengelände freistehende ca. 8*12m große in Vollbrand befindliche Rundbogenhalle vorgefunden.

Durch den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren der Stadtgemeinde Westerstede kann das Feuer erfolgreich bekämpft werden.

Es entsteht ein Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
PK Westerstede
Telefon: +49(0)4488/833-115
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 20.12.2025 – 04:13

    POL-OL: Brandstiftung in Augustfehn- mehrere PKW geraten in Brand

    Oldenburg (ots) - Am Samstag, den 20.12.2025, kam es gegen 00:17 Uhr zu einem Brand an einem hochwertigen PKW im Bereich des Parkplatzes an der Bahnhofstraße 2 in 26689 Apen/Augustfehn. Die Flammen griffen auf zwei angrenzend geparkte PKW über. Zwei der Fahrzeuge brannten gänzlich aus. Ein dritter PKW wurde durch die Hitzeentwicklung leicht beschädigt. Der Schaden ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 14:54

    POL-OL: Einbruch in Vereinsanlage

    Oldenburg (ots) - Zwischen Sonntagmittag und dem gestrigen Vormittag drangen bislang unbekannte Täter in eine Vereinsanlage am Muttenpotsweg ein. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude, indem sie eine Terrassentür einschlugen. Nach dem Eindringen durchsuchten die Täter mehrere Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch kein Diebesgut erlangt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter der ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 10:47

    POL-OL: Schwerer Verkehrsunfall im Bereich Rastede

    Oldenburg (ots) - Am heutigen Vormittag kam es gegen 08:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Bereich Rastede, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer den Borbecker Weg in Richtung Rastede. Zeitgleich fuhr eine 57-jährige Frau mit einem VW den Feldkampsweg in Richtung Borbecker Weg und beabsichtigte, nach links auf diesen einzubiegen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren