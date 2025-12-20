Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Westerstede : Brand einer Rundbogenhalle++

Oldenburg (ots)

Am Samstag, 20.12.2025, kommt es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand einer sogenannten Rundbogenhalle in Westerstede.

Um 16:25 Uhr wird dem Polizeikommissariat Westerstede fernmündlich Kenntnis von einem Brand einer Rundbogenhalle in der Straße Am Hamjebusch gegeben.

Bei Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung wird eine auf einem Baumschulengelände freistehende ca. 8*12m große in Vollbrand befindliche Rundbogenhalle vorgefunden.

Durch den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren der Stadtgemeinde Westerstede kann das Feuer erfolgreich bekämpft werden.

Es entsteht ein Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.

