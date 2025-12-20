Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizeieinsatz auf dem Oldenburger Weihnachtsmarkt

Oldenburg (ots)

Oldenburg Derzeit findet ein laufender Polizeieinsatz auf dem Oldenburger Weihnachtsmarkt statt. In diesem Zusammenhang ist die Polizei mit verstärkten Kräften vor Ort, weshalb es zu einer erhöhten Präsenz von Streifenwagen und Einsatzkräften kommt.

Die Polizei bittet Besucherinnen und Besucher, den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten. Weitere Informationen werden bei Bedarf nachgereicht.

