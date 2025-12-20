PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OL: Polizeieinsatz auf dem Oldenburger Weihnachtsmarkt

Oldenburg (ots)

Oldenburg Derzeit findet ein laufender Polizeieinsatz auf dem Oldenburger Weihnachtsmarkt statt. In diesem Zusammenhang ist die Polizei mit verstärkten Kräften vor Ort, weshalb es zu einer erhöhten Präsenz von Streifenwagen und Einsatzkräften kommt.

Die Polizei bittet Besucherinnen und Besucher, den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten. Weitere Informationen werden bei Bedarf nachgereicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Einsatz- und Streifendienst 1
Dienstschichtleiter
Telefon: 0441/790-4117
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

