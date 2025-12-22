Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariat Bad Zwischenahn: Einbruchdiebstahl in Rasteder Cafe

Oldenburg (ots)

Bereits in der Nacht vom 16. auf den 17.12.2025 (Nacht von Dienstag auf Mittwoch) kam es im Rasteder Ortskern in einem Cafe zu einem Einbruchdiebstahl. Die Täterschaft hatte ein Fenster aufgehebelt und sich so Zutritt ins Gebäude verschafft. Hierbei soll um 00:51 Uhr ein akustischer Alarm ausgelöst haben, der die Täterschaft letztlich zum Tatabbruch gezwungen haben dürfte. Anwohner der Oldenburger Straße werden gebeten sich telefonisch unter 04403/927-115 bei der Polizei in Bad Zwischenahn zu melden, sofern verdächtige Beobachtungen gemacht wurden, oder auf etwaigen Videoüberwachungsaufnahmen Hinweise zum Tatgeschehen gesichtet werden (Az. 1505840).

