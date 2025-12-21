Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2382 - Polizei verhaftet Lkw-Fahrer

Augsburg (ots)

Autobahn A8/ AS Zusmarshausen/ FR Stuttgart - Bereits am Donnerstag (18.12.2025) war ein Lkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis auf der Autobahn unterwegs und widersetzte sich den Maßnahmen der Polizei. Gegen 09.45 Uhr war der 44-Jährige mit seinem Sattelzug auf der A8 unterwegs. Im Bereich Zusmarshausen hielt eine Streife der Autobahnpolizei den Mann zu einer Verkehrskontrolle an. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Zudem bestand gegen den Mann ein Haftbefehl. Die Fahrt war somit definitiv zu Ende und der Mann wurde verhaftet. Als die Beamten den Mann für die weiteren Maßnahmen in den Dienstwagen bringen wollten, wehrte sich der Mann dermaßen, dass er in der Folge zu Boden gebracht werden musste. Dabei verletzte sich der Mann offenbar leicht im Gesicht. Gegen den 44-Jährigen wird nun wegen Fahrens ohne Führerschein sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Er befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt.

