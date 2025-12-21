PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2381 - Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Samstag (20.12.2025) war ein Mann trotz Fahrverbot und unter Alkoholeinfluss mit einem Auto in der Pferseer Straße unterwegs. Gegen 16.00 Uhr fiel einer Polizeistreife das Auto des 25-jährigen Mannes auf Grund der Fahrweise auf. Die Beamten hielten das Fahrzeug an und führten eine Verkehrskontrolle durch. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Fahrverbot bestand. Zudem war der Mann mit über 0,6 Promille alkoholisiert. Ein Drogenschnelltest deutete zudem auf den Konsum von Kokain hin. Die Fahrt war somit beendet. Die Beamten stellten den Führerschein des 25-Jährigen sowie dessen Fahrzeugschlüssel sicher. Gegen den Mann (ukrainische STA) wird nun wegen Fahrens trotz Fahrverbots sowie Fahrens unter Alkohol- sowie Drogeneinwirkung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 12:30

    POL Schwaben Nord: 2376 - Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (18./19.12.2025) beschädigten bislang Unbekannte in der Fallerslebenstraße mehrere Autos. Im Zeitraum von Donnerstag, 23.00 Uhr, bis Freitag, 11.00 Uhr, beschädigten ein oder mehrere Unbekannte insgesamt zehn Autos, die in der Fallerslebenstraße geparkt waren. Dabei wurde der Lack verkratzt. Zudem wurde ein Motorrad umgestoßen und dadurch ebenfalls ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 12:20

    POL Schwaben Nord: 2380 - Polizei ermittelt nach Körperverletzung

    Augsburg (ots) - Innenstadt- Am Samstag (20.12.2025) gingen mehrere Personen auf einen 28-Jährigen im Bereich des Moritzplatzes los. Der Mann wurde dabei verletzt. Gegen 04.00 Uhr kam zu einem Streit zwischen einem 28-Jährigen und einer Gruppe von mindestens sechs Personen. Schließlich gingen die Männer auf den 28-Jährigen los und schlugen auf diesen ein. Der Mann ging zu Boden und wurde dort liegend getreten. ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 12:10

    POL Schwaben Nord: 2378 - Polizei stoppt Auto ohne Versicherungsschutz

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Freitag (19.12.2025) war ein 49-Jähriger mit einem Fahrzeug ohne Zulassung in der Straße Am Mittleren Moos unterwegs. Gegen 16.20 Uhr fiel einer Polizeistreife das Auto des 49-Jährigen Am Mittleren Moos auf. Auf dem Auto waren sogenannte roten Kennzeichen montiert. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren