Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2381 - Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Samstag (20.12.2025) war ein Mann trotz Fahrverbot und unter Alkoholeinfluss mit einem Auto in der Pferseer Straße unterwegs. Gegen 16.00 Uhr fiel einer Polizeistreife das Auto des 25-jährigen Mannes auf Grund der Fahrweise auf. Die Beamten hielten das Fahrzeug an und führten eine Verkehrskontrolle durch. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Fahrverbot bestand. Zudem war der Mann mit über 0,6 Promille alkoholisiert. Ein Drogenschnelltest deutete zudem auf den Konsum von Kokain hin. Die Fahrt war somit beendet. Die Beamten stellten den Führerschein des 25-Jährigen sowie dessen Fahrzeugschlüssel sicher. Gegen den Mann (ukrainische STA) wird nun wegen Fahrens trotz Fahrverbots sowie Fahrens unter Alkohol- sowie Drogeneinwirkung ermittelt.

