POL Schwaben Nord: 2376 - Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (18./19.12.2025) beschädigten bislang Unbekannte in der Fallerslebenstraße mehrere Autos. Im Zeitraum von Donnerstag, 23.00 Uhr, bis Freitag, 11.00 Uhr, beschädigten ein oder mehrere Unbekannte insgesamt zehn Autos, die in der Fallerslebenstraße geparkt waren. Dabei wurde der Lack verkratzt. Zudem wurde ein Motorrad umgestoßen und dadurch ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0821/323-2710 um Zeugenhinweise.

