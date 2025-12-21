Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2378 - Polizei stoppt Auto ohne Versicherungsschutz

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Freitag (19.12.2025) war ein 49-Jähriger mit einem Fahrzeug ohne Zulassung in der Straße Am Mittleren Moos unterwegs. Gegen 16.20 Uhr fiel einer Polizeistreife das Auto des 49-Jährigen Am Mittleren Moos auf. Auf dem Auto waren sogenannte roten Kennzeichen montiert. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass das Kennzeichen bereits seit drei Monaten abgelaufen war. Für das Fahrzeug bestand weder Versicherung, noch wurden hierfür Steuern bezahlt. Die Fahrt war somit beendet. Gegen den 49-Jähirgen (rumänische STA) wird nun wegen Kennzeichenmissbrauchs sowie wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und gegen die Abgabeordnung ermittelt.

