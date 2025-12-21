PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2383 - Nach Unfall geflüchtet

Augsburg (ots)

Stadtbergen - Am vergangenen Donnerstag (18.12.2025) verursachte ein bislang Unbekannter einen Verkehrsunfall in der Sandbergstraße und flüchtete anschließend. In der Zeit von 18.30 Uhr bis 23.00 Uhr stand ein VW geparkt in der Sandbergstraße auf Höhe der Hausnummer 4. Ein bislang Unbekannter touchierte mit seinem Fahrzeug den am rechten Fahrbahnrand geparkten VW und flüchtete. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Die Polizeiinspektion Augsburg West ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Unfallzeugen, sich unter Tel. 0821/323-2510 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

