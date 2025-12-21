Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2374 - Polizei stellt Alkoholfahrt fest

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Samstag (20.12.2025) ereignete sich in der Augsburger Straße ein Verkehrsunfall. Der öffentliche Personennahverkehr war davon ebenfalls betroffen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Gegen 21.30 Uhr war ein 34-Jähriger mit seinem Auto in der Holzbachstraße unterwegs. Von dort wollte der Mann offenbar nach rechts in die Augsburger Straße einbiegen. Dabei kam es offenbar zu einem Fahrfehler, wodurch der Mann gegen einen Bordstein fuhr sowie gegen ein Verkehrsschild fuhr und anschließend auf den Straßenbahnschienen zum Stehen kam. Die Polizei wurde hinzugerufen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der 34-Jährige alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa eineinhalb Promille. Durch den Unfall entstand am Fahrzeug des 34-Jährigen Totalschaden. Zudem wurde ein weiteres Fahrzeug durch herumfliegende Teile beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf über 15.000 Euro geschätzt. Der öffentliche Personennahverkehr war vorrübergehend eingeschränkt. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und veranlassten bei ihm eine Blutentnahme. Gegen den 34-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols ermittelt.

