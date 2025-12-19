Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Pkw Diebstahl

Augsburg (ots)

Pfersee - Im Zeitraum von Mittwoch (17.12.2025) auf Donnerstag (18.12.2025) entwendet ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen schwarzen Jeep "Wrangler" aus der Straße "Dillinger Weg".

Der nicht zugelassene Jeep wurde von dem Parkplatz eines Firmengeländes entwendet.

Es entstand ein Beuteschaden im hohen fünfstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell