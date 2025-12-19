Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Pkw Diebstahl
Augsburg (ots)
Pfersee - Im Zeitraum von Mittwoch (17.12.2025) auf Donnerstag (18.12.2025) entwendet ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen schwarzen Jeep "Wrangler" aus der Straße "Dillinger Weg".
Der nicht zugelassene Jeep wurde von dem Parkplatz eines Firmengeländes entwendet.
Es entstand ein Beuteschaden im hohen fünfstelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell