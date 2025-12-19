PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug und gibt Tipps

Augsburg (ots)

Augsburg - Am Donnerstag (18.12.2025) betrog ein bislang unbekannter Täter einen 35-Jährigen um einen vierstelligen Betrag.

Der 35-Jährige erhielt am Donnerstag eine E-Mail. Diese machte den Anschein, dass sie von seiner Bank stammte. In der E-Mail wurde der 35-Jährige aufgefordert, sein Passwort zu ändern.

Daraufhin klickte der Mann auf den in der E-Mail übersandten Link und aktualisierte sein Passwort. Im Anschluss buchte der oder die Unbekannte sämtliche Gelder von dem Konto ab.

Dem 35-Jährigen entstand ein Sachschaden im anfänglich vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs gegen den oder die unbekannten Täter und gibt folgende Tipps:

   -	Klicken Sie niemals auf den angegebenen Link in der übersandten 
E-Mail. Versuchen Sie stattdessen, die in der E-Mail angegebenen 
Seiten über die Startseite Ihrer Bank zu erreichen (ohne diese in die
Adresszeile einzutippen).
   -	Kreditinstitute fordern grundsätzlich keine vertraulichen Daten 
per E-Mail oder per Telefon oder per Post von Ihnen an. Wenn Sie sich
unsicher sind, halten Sie in jedem Fall Rücksprache mit Ihrer Bank.
   -	Übermitteln Sie keine persönlichen oder vertraulichen Daten 
(bspw. Passwörter oder Transaktionsnummern) per E-Mail.

Weitere Tipps finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

