Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kontrollstellen in Donauwörth

Augsburg (ots)

Donauwörth - Am Donnerstagmorgen (18.12.2025) führten Einsatzkräfte der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth, der Einsatzhundertschaft des Polizeipräsidiums Schwaben Nord sowie der Polizeiinspektion Augsburg Mitte eine stationäre Kontrollstelle in der Industriestraße durch. Zeitgleich führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Donauwörth eine Kontrollstelle in der Neue Obermayerstraße durch.

Im besagten Zeitraum wurden in der Kontrollstelle Industriestraße 43 Fahrzeuge in Augenschein genommen.

Gegen 07.15 Uhr zeigte ein 32-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Dillingen drogentypisches Verhalten bei einer Verkehrskontrolle. Ein Schnelltest verlief positiv auf Cannabis. Die Beamten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme bei dem Mann und unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 32-Jährigen.

Die Polizei stellte zudem mehrere Gurt- sowie Ladungssicherungsverstöße fest. Außerdem nutze ein Verkehrsteilnehmer verbotswidrig sein Mobiltelefon.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell