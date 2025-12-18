Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl von Kennzeichen

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum von Dienstag (16.12.2025), 19.30 Uhr bis Mittwoch (17.12.2025), 08.00 Uhr kam es zu einem Kennzeichendiebstahl in der Leipziger Straße.

Im oben genannten Zeitraum entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter das hintere Kennzeichen eines grauen Ford Tourneo. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls eines Kennzeichens. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

