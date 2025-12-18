PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Jackentasche

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (16.12.2025) kam es zu einem Taschendiebstahl in der Annastraße.

Gegen 16.00 Uhr rempelte ein bislang unbekannter Täter eine Frau vor einem Drogeriemarkt an, sodass diese stolperte. Hierbei entwendete der bislang unbekannte Täter nach derzeitigen Erkenntnissen den Geldbeutel der Frau. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Der bislang unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 185 cm, schwarze Jacke, schwarze Hose

Antonsviertel - Am Samstag (13.12.2025) kam es zum Diebstahl eines Geldbeutels einer 30-jährigen Frau in einem Supermarkt in der Eichleitnerstraße.

Gegen 15.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter den Geldbeutel der 30-Jährigen samt Inhalt aus deren Jackentasche. Es entstand eine Beuteschaden im mittleren zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor Taschendieben zu schützen: - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps und hilfreiche Informationen finden Sie unter folgenden Links:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/ https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/325-FB-So-schuetzen-Sie-sich-vor-Taschendieben.pdf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord

