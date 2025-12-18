Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Wohnungsbrand

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am heutigen Donnerstag (18.12.2025) kam es zu einem Brand in der Straße "Am Kappeneck". Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 06.30 Uhr wurde die Polizei über den Brand in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses informiert. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 150.000 Euro.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt brandursächlich gewesen sein.

