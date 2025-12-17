PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2351 - Polizei ermittelt Unfallbeteiligten

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (17.12.2025) ereignete sich in der Jakoberwallstraße ein Verkehrsunfall. Der Verursacher flüchtete zunächst. Gegen 02.15 Uhr war ein zunächst Unbekannter mit seinem Auto in der Jakoberwallstraße in Richtung Jakobertor unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 9 kam er von der Fahrbahn ab und geriet in den dortigen Grünstreifen sowie in eine Hecke. Das Fahrzeug wurde dabei massiv beschädigt. Der Fahrer setzte jedoch seine Fahrt fort. Einem Polizeibeamten, der privat unterwegs war, fiel kurze Zeit später das Fahrzeug auf, da es stark beschädigt war und durch entsprechende Lautstärke sowie Funkenflug auf sich aufmerksam machte. Eine Streife kam vor Ort und machte den Fahrer ausfindig. Dabei handelte es sich um einen 18-jährigen Mann. Der Sachschaden wird auf ca. 3.500 Euro geschätzt. Gegen den 18-Jährigen (deutsche STA) wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
