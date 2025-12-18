PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug - falscher Bankmitarbeiter

Augsburg (ots)

Augsburg - Bereits am Dienstag (02.12.2025) kam es zu einem Betrug zum Nachteil eines 57-Jährigen durch einen falschen Bankmitarbeiter.

Der bislang Unbekannte rief den 57-Jährigen an und teilte ihm mit, dass er eine Nachricht in seiner Bank App bestätigen müsse. Daraufhin wurde ein Betrag im hohen vierstelligen Bereich unrechtmäßig überwiesen. Die echten Mitarbeiter seiner Bank bemerkten den Betrug, sperrten sein Konto und holten das Geld zurück.

Dem 57-Jährigen entstand so kein Vermögensschaden. Der Mann meldete den Vorfall im Nachgang der Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs.

Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen: - Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren persönlichen Daten oder Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine Informationen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie "Geldwechsler" oder "Prüfer" ins Haus. - Verständigen Sie bei Kontaktaufnahme derartiger Personen umgehend den Polizeinotruf 110. - Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgenden Links: - https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug - https://www.polizei.bayern.de/nmmo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

