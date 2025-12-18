Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Cannabiseinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am heutigen Donnerstagmorgen (18.12.2025) fuhr ein 21-jähriger Mann unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter.

Gegen 05.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann am Leonhardsberg. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter Drogeneinfluss stand. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 21-Jährigen.

Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell