Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am vergangenen Dienstag (16.12.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Scheidegger Straße.

Zwischen 14.30 Uhr und 20.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Renault Clio an der vorderen linken Seite. Das Auto parkte am rechten Fahrbahnrand. Die unbekannte Person entfernte sich daraufhin offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Renault entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen könnte die unbekannte Person mit einem gelben Auto unterwegs gewesen sein.

Lechhausen - Im Zeitraum von Dienstag (16.12.2025), 17.00 Uhr, bis Mittwoch (17.12.2025), 12.45 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Schleiermacherstraße (10er Hausnummernbereich).

Im oben genannten Zeitraum touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen Skoda Karoq an der vorderen linken Seite. Die bislang unbekannte Person entfernte sich daraufhin offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Skoda entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell