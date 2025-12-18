PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach körperlicher Auseinandersetzung

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Mittwoch (17.12.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Kreutzerstraße.

Gegen 17.00 Uhr war ein 16-Jähriger mit seinem Fahrrad sowie ein 58-jähriger Fußgänger dort unterwegs. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen. Die beiden Männer wurden dabei leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Körperverletzungsdeliktes gegen die beiden Männer und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

Der 58-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit und der 16-Jährige die moldauische und rumänische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

