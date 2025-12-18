Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Bundesstraße B17 / AS Göggingen / FR Süden - Am gestrigen Mittwoch (17.12.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall eines 54-jährigen LKW-Fahrers auf der B17.

Gegen 10.30 Uhr fuhr der Mann auf der rechten Fahrspur in Richtung Süden. Aus derzeit unbekannter Ursache kam der Mann von seinem Fahrstreifen nach links ab und stieß gegen die Mittelleitplanke. Hierbei kam der LKW zum Stehen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen blieb der 54-Jährige unverletzt. Insgesamt entstand am LKW und an der Fahrbahn ein Sachschaden von rund 48.000 Euro. Der linke Fahrstreifen musste für kurze Zeit gesperrt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den LKW-Fahrer. Zeugenhinweise aufgrund der bislang ungeklärten Unfallursache nimmt die Autobahnpolizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 entgegen.

Der 54-jähriger Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

