Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum Freitag (21.11.2025) bis Mittwoch (17.12.2025) entwendete einer oder mehrere unbekannte Täter ein Fahrrad der Marke "Hollandrad" aus dem Fahrradkeller einer Tiefgarage in der Dr.-Otto-Meyer-Straße.

Das Fahrrad wurde mutmaßlich mitsamt dem Schloss aus dem Fahrradkeller entwendet.

Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich und ein Sachschaden von ungefähr 100 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

