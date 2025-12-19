Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trickdiebstahl

Augsburg (ots)

Bergheim - Bereits am vergangenen Montag (15.12.2025) erbeutete ein Trickbetrüger eine niedrige vierstellige Summe in einer Arztpraxis in der Diebelbachstraße.

Der unbekannte Täter rief zuvor in der Praxis an und gab sich als Mitarbeiter der SOS Kinderdörfer aus. In dem Telefonat kündigte er die Abholung der ausgestellten Spendenbox an und vereinbarte dafür ein Codewort.

Wenige Zeit später kam der Täter vorbei und nahm, nach Nennung des zuvor vereinbarten Codewortes, die Spendenbox an sich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

