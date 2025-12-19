PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trickdiebstahl

Augsburg (ots)

Bergheim - Bereits am vergangenen Montag (15.12.2025) erbeutete ein Trickbetrüger eine niedrige vierstellige Summe in einer Arztpraxis in der Diebelbachstraße.

Der unbekannte Täter rief zuvor in der Praxis an und gab sich als Mitarbeiter der SOS Kinderdörfer aus. In dem Telefonat kündigte er die Abholung der ausgestellten Spendenbox an und vereinbarte dafür ein Codewort.

Wenige Zeit später kam der Täter vorbei und nahm, nach Nennung des zuvor vereinbarten Codewortes, die Spendenbox an sich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 13:39

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug und gibt Tipps

    Augsburg (ots) - Augsburg - Am Donnerstag (18.12.2025) betrog ein bislang unbekannter Täter einen 35-Jährigen um einen vierstelligen Betrag. Der 35-Jährige erhielt am Donnerstag eine E-Mail. Diese machte den Anschein, dass sie von seiner Bank stammte. In der E-Mail wurde der 35-Jährige aufgefordert, sein Passwort zu ändern. Daraufhin klickte der Mann auf den in ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 13:39

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Im Zeitraum Freitag (21.11.2025) bis Mittwoch (17.12.2025) entwendete einer oder mehrere unbekannte Täter ein Fahrrad der Marke "Hollandrad" aus dem Fahrradkeller einer Tiefgarage in der Dr.-Otto-Meyer-Straße. Das Fahrrad wurde mutmaßlich mitsamt dem Schloss aus dem Fahrradkeller entwendet. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich und ein Sachschaden von ungefähr ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 13:10

    POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

    Augsburg (ots) - Bundesstraße B17 / AS Göggingen / FR Süden - Am gestrigen Mittwoch (17.12.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall eines 54-jährigen LKW-Fahrers auf der B17. Gegen 10.30 Uhr fuhr der Mann auf der rechten Fahrspur in Richtung Süden. Aus derzeit unbekannter Ursache kam der Mann von seinem Fahrstreifen nach links ab und stieß gegen die Mittelleitplanke. Hierbei kam der LKW zum Stehen. Nach derzeitigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren