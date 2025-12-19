PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Mann nach Fahrradsturz schwer verletzt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Donnerstagmorgen (18.12.2025) kam es zu einem schweren Fahrradsturz eines 78-jährigen Mannes in der Hermannstraße.

Gegen 08.40 Uhr fuhr der Mann mit seinem Fahrrad in Fahrtrichtung Süden. Auf Höhe der Ladehofstraße stürzte dieser aus bislang unbekannten Gründen alleinbeteiligt von seinem Rad. Hierbei verletzte sich der Mann schwer.

Noch an der Unfallstelle reanimierten Polizeibeamte und Ersthelfer den 78-Jährigen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
