Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2384 - Tödlicher Verkehrsunfall (bereits lokal berichtet)

Augsburg (ots)

Fremdingen - Am 19.12.25 ereignete sich in Fremdingen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Unfallbeteiligter verstarb nach dem Unfall auf Grund seiner schweren Verletzungen. Um 13.45 Uhr fuhr ein 83-jähriger Pkw-Fahrer in Fremdingen von der Hauptstraße Richtung B 25. Dort bog er nach links in die B 25 ein. Dabei übersah er einen von links kommenden 22-jährigen Pkw-Fahrer. Dieser versuchte noch erfolglos nach links auszuweichen, so dass es zum Frontalzusammenstoß kam. Der Pkw des Unfallverursachers kam anschließend ca. 30 m weiter, stark deformiert, zum Stehen. Der Fahrer wurde im Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Augsburg verbracht, wo er am Abend verstarb. Der Pkw des Geschädigten wurde auf einen Feldweg geschleudert. Dieser wurde leicht verletzt mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Pkws mussten abgeschleppt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Unfallstelle gerufen. Zudem wurde eine Blutentnahme beim Geschädigten angeordnet. Im Entwässerungsgraben neben der B 25 musste durch die Gemeinde Fremdingen eine Ölspur entfernt werden. Das Wasserwirtschaftsamt wurde hierüber informiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 37.000 Euro. Die Feuerwehr Fremdingen, sowie die Straßenmeisterei wurden zur Absperrung, Einrichtung einer Umleitung und Fahrbahnreinigung aufgerufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

  • 21.12.2025 – 11:35

    POL Schwaben Nord: 2383 - Nach Unfall geflüchtet

    Augsburg (ots) - Stadtbergen - Am vergangenen Donnerstag (18.12.2025) verursachte ein bislang Unbekannter einen Verkehrsunfall in der Sandbergstraße und flüchtete anschließend. In der Zeit von 18.30 Uhr bis 23.00 Uhr stand ein VW geparkt in der Sandbergstraße auf Höhe der Hausnummer 4. Ein bislang Unbekannter touchierte mit seinem Fahrzeug den am rechten Fahrbahnrand geparkten VW und flüchtete. Dabei entstand ein ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 11:29

    POL Schwaben Nord: 2374 - Polizei stellt Alkoholfahrt fest

    Augsburg (ots) - Pfersee - Am Samstag (20.12.2025) ereignete sich in der Augsburger Straße ein Verkehrsunfall. Der öffentliche Personennahverkehr war davon ebenfalls betroffen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Gegen 21.30 Uhr war ein 34-Jähriger mit seinem Auto in der Holzbachstraße unterwegs. Von dort wollte der Mann offenbar nach rechts in die Augsburger Straße einbiegen. Dabei kam es offenbar zu einem ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 13:41

    POL Schwaben Nord: Mann nach Fahrradsturz schwer verletzt

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Donnerstagmorgen (18.12.2025) kam es zu einem schweren Fahrradsturz eines 78-jährigen Mannes in der Hermannstraße. Gegen 08.40 Uhr fuhr der Mann mit seinem Fahrrad in Fahrtrichtung Süden. Auf Höhe der Ladehofstraße stürzte dieser aus bislang unbekannten Gründen alleinbeteiligt von seinem Rad. Hierbei verletzte sich der Mann schwer. Noch an der Unfallstelle reanimierten ...

    mehr
