Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2384 - Tödlicher Verkehrsunfall (bereits lokal berichtet)

Augsburg (ots)

Fremdingen - Am 19.12.25 ereignete sich in Fremdingen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Unfallbeteiligter verstarb nach dem Unfall auf Grund seiner schweren Verletzungen. Um 13.45 Uhr fuhr ein 83-jähriger Pkw-Fahrer in Fremdingen von der Hauptstraße Richtung B 25. Dort bog er nach links in die B 25 ein. Dabei übersah er einen von links kommenden 22-jährigen Pkw-Fahrer. Dieser versuchte noch erfolglos nach links auszuweichen, so dass es zum Frontalzusammenstoß kam. Der Pkw des Unfallverursachers kam anschließend ca. 30 m weiter, stark deformiert, zum Stehen. Der Fahrer wurde im Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Augsburg verbracht, wo er am Abend verstarb. Der Pkw des Geschädigten wurde auf einen Feldweg geschleudert. Dieser wurde leicht verletzt mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Pkws mussten abgeschleppt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Unfallstelle gerufen. Zudem wurde eine Blutentnahme beim Geschädigten angeordnet. Im Entwässerungsgraben neben der B 25 musste durch die Gemeinde Fremdingen eine Ölspur entfernt werden. Das Wasserwirtschaftsamt wurde hierüber informiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 37.000 Euro. Die Feuerwehr Fremdingen, sowie die Straßenmeisterei wurden zur Absperrung, Einrichtung einer Umleitung und Fahrbahnreinigung aufgerufen.

