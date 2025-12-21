PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2375 - Mann unter Alkoholeinfluss unterwegs

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (19.12.2025) ereignete sich in der Jakoberwallstraße ein Verkehrsunfall. Der Unfallbeteiligte war alkoholisiert. Gegen 18.00 Uhr war ein 28-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Jakoberwallstraße unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen stürzte der Mann und verletzte sich dabei am Kopf und an der Schulter. Ein Rettungswagen sowie die Polizei wurden gerufen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der 28-Jährige deutlich alkoholisiert ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zweieinhalb Promille. Der Mann musste anschließend eine Blutprobe abgeben. Gegen den 28-Jährigen (deutsche STA) wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 11:36

    POL Schwaben Nord: 2384 - Tödlicher Verkehrsunfall (bereits lokal berichtet)

    Augsburg (ots) - Fremdingen - Am 19.12.25 ereignete sich in Fremdingen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Unfallbeteiligter verstarb nach dem Unfall auf Grund seiner schweren Verletzungen. Um 13.45 Uhr fuhr ein 83-jähriger Pkw-Fahrer in Fremdingen von der Hauptstraße Richtung B 25. Dort bog er nach links in die B 25 ein. Dabei übersah er einen von links kommenden ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 11:35

    POL Schwaben Nord: 2383 - Nach Unfall geflüchtet

    Augsburg (ots) - Stadtbergen - Am vergangenen Donnerstag (18.12.2025) verursachte ein bislang Unbekannter einen Verkehrsunfall in der Sandbergstraße und flüchtete anschließend. In der Zeit von 18.30 Uhr bis 23.00 Uhr stand ein VW geparkt in der Sandbergstraße auf Höhe der Hausnummer 4. Ein bislang Unbekannter touchierte mit seinem Fahrzeug den am rechten Fahrbahnrand geparkten VW und flüchtete. Dabei entstand ein ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 11:29

    POL Schwaben Nord: 2374 - Polizei stellt Alkoholfahrt fest

    Augsburg (ots) - Pfersee - Am Samstag (20.12.2025) ereignete sich in der Augsburger Straße ein Verkehrsunfall. Der öffentliche Personennahverkehr war davon ebenfalls betroffen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Gegen 21.30 Uhr war ein 34-Jähriger mit seinem Auto in der Holzbachstraße unterwegs. Von dort wollte der Mann offenbar nach rechts in die Augsburger Straße einbiegen. Dabei kam es offenbar zu einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren