Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2375 - Mann unter Alkoholeinfluss unterwegs

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (19.12.2025) ereignete sich in der Jakoberwallstraße ein Verkehrsunfall. Der Unfallbeteiligte war alkoholisiert. Gegen 18.00 Uhr war ein 28-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Jakoberwallstraße unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen stürzte der Mann und verletzte sich dabei am Kopf und an der Schulter. Ein Rettungswagen sowie die Polizei wurden gerufen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der 28-Jährige deutlich alkoholisiert ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zweieinhalb Promille. Der Mann musste anschließend eine Blutprobe abgeben. Gegen den 28-Jährigen (deutsche STA) wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell