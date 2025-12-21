PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2380 - Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt- Am Samstag (20.12.2025) gingen mehrere Personen auf einen 28-Jährigen im Bereich des Moritzplatzes los. Der Mann wurde dabei verletzt. Gegen 04.00 Uhr kam zu einem Streit zwischen einem 28-Jährigen und einer Gruppe von mindestens sechs Personen. Schließlich gingen die Männer auf den 28-Jährigen los und schlugen auf diesen ein. Der Mann ging zu Boden und wurde dort liegend getreten. Anschließend flüchteten die Männer. Die Polizei wurde alarmiert und konnte im Rahmen der Fahndung die Beteiligten im nahen Umfeld anhalten. Dabei handelte es sich um fünf Männer im Alter von 16 bis 20 Jahren. Bei der Kontrolle fanden die Beamten zudem verschreibungspflichtige Arzneimittel bei den Männern auf. Der 28-Jährige musste zur Behandlung seiner Kopfverletzungen ins Klinikum gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun gegen die Männer wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz. Alle Beteiligten besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

