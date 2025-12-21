Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2379 - Ladendieb stellt sich selber

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (19.12.2025) entwendete ein 45-Jähriger Alkohol aus einem Supermarkt. Er machte selbst auf seine Tat aufmerksam. Am Freitagabend sprach der 45-Jährige eine Streife des Ordnungsdienstes an und schilderte, dass er gegen 20.00 Uhr Alkohol aus einem Supermarkt in der Bürgermeister-Fischer-Straße entwendet hätte. Er habe die Flasche zwar schon geleert, wolle sich nun selber stellen. Die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes riefen eine Polizeistreife hinzu. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 45-Jährigen bereits ein Haftbefehl - übrigens auch wegen Diebstahls - bestand. Die Polizeibeamten verhafteten anschließend den Mann. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,2 Promille. Gegen den 45-Jährigen (deutscher STA) wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt.

