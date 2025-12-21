Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2377 - Ladendieb festgenommen

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Freitag (19.12.2025) entwendete ein 47-Jähriger Parfüm aus einem Drogeriemarkt in der Eichleitnerstraße. Gegen 15.45 Uhr hielt sich der 47-Jährige in dem Drogeriemarkt auf. Nach aktuellem Kenntnisstand nahm der Mann ein Parfüm aus der Verpackung und steckte dieses in seine Jackentasche. Die Verpackung stellte er wieder ins Regal zurück. Eine Mitarbeiterin beobachtete den Mann und alarmierte die Polizei. Der Mann wurde noch im Laden auf sein Verhalten angesprochen. Der Warenwert betrug knapp 150 Euro. Gegen den 47-Jährigen (kroatische STA) wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt.

