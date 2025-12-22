Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: 2378 - Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung
Augsburg (ots)
Oberhausen - Zwischen Samstag (20.12.2025), 15.00 Uhr und Sonntag (21.12.2025), 12.00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Auto im Meierweg. Im oben genannten Zeitraum schlug ein bislang unbekannter Täter die Frontscheibe eines VW Golf ein. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
