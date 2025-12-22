Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2379 - Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Oberhausen - In der Nacht auf den heutigen Montag (22.12.2025) fuhr ein 19-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss in der Dieselstraße. Gegen 03.15 Uhr stoppte eine Polizeistreife den Mann, da dieser Schlangenlinien fuhr und eine rote Ampel missachtete. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten alkoholtypisches Verhalten bei dem 19-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den E-Scooter-Fahrer. Der 19-jährige Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

