POL Schwaben Nord: 2383 - Polizei führt Geschwindigkeitskontrollen durch

Augsburg (ots)

B300/ Aichach/ Rastplatz Kühbach Süd - Am heutigen Montagvormittag (22.12.2025) führte die Verkehrspolizei Augsburg zusammen mit der Polizeiinspektion Aichach eine Geschwindigkeitskontrolle im Bereich des Rastplatzes Kühbach Süd durch. Die Beamten stellten bei zwölf Fahrzeugen eine deutliche Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit (70 km/h) fest. Der traurige Höchstwert lag bei knapp 100 km/h. Drei Insassen waren zudem nicht angeschnallt. Die Polizei wird auch weiterhin Geschwindigkeitskontrollen durchführen. Zu hohe oder nicht angepasste Geschwindigkeit zählt zu den häufigsten Unfallursachen, gerade bei schweren Verkehrsunfällen. Durch die Kontrollen möchte die Polizei unter anderem auf diese Thematik aufmerksam machen und die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer entsprechend sensibilisieren.

