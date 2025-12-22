Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: 2375 - Polizei ermittelt nach Einbruch in Imbiss
Augsburg (ots)
Innenstadt - Bereits im Zeitraum von Donnerstag (18.12.2025), 19.15 Uhr, bis Freitag (19.12.2025), 05.30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu einem Imbiss am Judenberg. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
