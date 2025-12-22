Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2382 - Verkehrsunfall auf der Autobahn

Augsburg (ots)

Autobahn A8 / AS Zusmarshausen / FR Stuttgart - Am gestrigen Sonntag (21.12.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Wohnmobil und einem LKW auf der Autobahn. Gegen 14.00 Uhr fuhr der 67-jährige Fahrer des LKW auf der rechten Fahrspur in Richtung Stuttgart. Das Wohnmobil stand kurz nach der Auffahrt Zusmarshausen aufgrund einer Panne auf dem Seitenstreifen. Der Fahrer des LKW kam nach aktuellem Stand leicht nach rechts von der Fahrbahn ab und übersah offenbar das Wohnmobil. Es kam zum Zusammenstoß. Die Insassen des Wohnmobils saßen noch in dem Fahrzeug. Im Wohnmobil wurden vier Personen leicht verletzt und eine Person schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber war hierfür im Einsatz. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 80.000 Euro. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Stuttgart für rund eine Stunde komplett gesperrt werden. Bis 19.00 Uhr war die Autobahn nur teilweise befahrbar. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall sowie Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 67-jährigen Lkw-Fahrer. Der 67-jährige Mann besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit. Alle Insassen des Wohnmobils besitzen die portugiesische Staatsangehörigkeit.

