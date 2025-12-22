PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2382 - Verkehrsunfall auf der Autobahn

Augsburg (ots)

Autobahn A8 / AS Zusmarshausen / FR Stuttgart - Am gestrigen Sonntag (21.12.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Wohnmobil und einem LKW auf der Autobahn. Gegen 14.00 Uhr fuhr der 67-jährige Fahrer des LKW auf der rechten Fahrspur in Richtung Stuttgart. Das Wohnmobil stand kurz nach der Auffahrt Zusmarshausen aufgrund einer Panne auf dem Seitenstreifen. Der Fahrer des LKW kam nach aktuellem Stand leicht nach rechts von der Fahrbahn ab und übersah offenbar das Wohnmobil. Es kam zum Zusammenstoß. Die Insassen des Wohnmobils saßen noch in dem Fahrzeug. Im Wohnmobil wurden vier Personen leicht verletzt und eine Person schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber war hierfür im Einsatz. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 80.000 Euro. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Stuttgart für rund eine Stunde komplett gesperrt werden. Bis 19.00 Uhr war die Autobahn nur teilweise befahrbar. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall sowie Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 67-jährigen Lkw-Fahrer. Der 67-jährige Mann besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit. Alle Insassen des Wohnmobils besitzen die portugiesische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 15:05

    POL Schwaben Nord: 2381 - Tödlicher Verkehrsunfall

    Augsburg (ots) - Bundesstraße B17 / AS Gabelsberger Straße / FR Süden - In der Nacht auf den heutigen Montag (22.12.2025) kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der B17. Gegen 03.30 Uhr fuhr ein 41-jähriger Autofahrer an der Gabelsberger Straße auf die B17 auf. Dabei verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stieß zunächst gegen die Mittelleitplanke und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 15:00

    POL Schwaben Nord: 2375 - Polizei ermittelt nach Einbruch in Imbiss

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Bereits im Zeitraum von Donnerstag (18.12.2025), 19.15 Uhr, bis Freitag (19.12.2025), 05.30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu einem Imbiss am Judenberg. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren