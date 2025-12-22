Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2381 - Tödlicher Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Bundesstraße B17 / AS Gabelsberger Straße / FR Süden - In der Nacht auf den heutigen Montag (22.12.2025) kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der B17. Gegen 03.30 Uhr fuhr ein 41-jähriger Autofahrer an der Gabelsberger Straße auf die B17 auf. Dabei verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stieß zunächst gegen die Mittelleitplanke und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn auf dem Dach zum Stehen. Das Fahrzeug fing Feuer, wobei die Feuerwehr den Mann aus dem Fahrzeug bergen konnte. Noch vor Ort musste der 41-jährige Mann reanimiert werden. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus, im Zuge dessen er jedoch verstarb. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 100.000 Euro. Die B17 musste für gut drei Stunden komplett gesperrt werden.

