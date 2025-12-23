PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2386 - Polizei ermittelt nach Kennzeichendiebstahl

Augsburg (ots)

Göggingen - Von Sonntag (21.12.2025), 19.00 Uhr, bis Montag (22.12.2025), 01.00 Uhr, kam es zu einem Kennzeichendiebstahl in der Graf-von-Seyssel-Straße. Im oben genannten Zeitraum entwendete ein bislang unbekannter Täter beide Kennzeichen eines schwarzen VW Passat. Zudem beschädigte der Unbekannte die Halterungen. Der VW parkte auf der Straße. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls von Kennzeichen sowie Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 11:30

    POL Schwaben Nord: 2385 - Polizei ermittelt nach Widerstand

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am gestrigen Montag (22.12.2025) leistete ein 26-jähriger Mann in einer Unterkunft in der Gubener Straße Widerstand gegen die Polizei. Gegen 18.15 Uhr geriet der 26-Jährige mit einem 23-jährigen Mann in eine körperliche Auseinandersetzung. Die Polizei wurde gerufen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen reagierte der 26-Jährige äußerst aggressiv und unkooperativ gegenüber den ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 11:20

    POL Schwaben Nord: 2384 - Polizei ermittelt nach Diebstahl

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Im Zeitraum von Samstag (20.12.2025), 15.00 Uhr, bis Montag (22.12.2025), 07.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu einem Container auf dem Gelände einer Autowerkstatt in der Meraner Straße. Der oder die Täter entwendeten dabei mehrere Holzpaletten. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich sowie ein Sachschaden von ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 15:05

    POL Schwaben Nord: 2382 - Verkehrsunfall auf der Autobahn

    Augsburg (ots) - Autobahn A8 / AS Zusmarshausen / FR Stuttgart - Am gestrigen Sonntag (21.12.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Wohnmobil und einem LKW auf der Autobahn. Gegen 14.00 Uhr fuhr der 67-jährige Fahrer des LKW auf der rechten Fahrspur in Richtung Stuttgart. Das Wohnmobil stand kurz nach der Auffahrt Zusmarshausen aufgrund einer Panne auf dem Seitenstreifen. Der Fahrer des LKW kam nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren