Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: 2386 - Polizei ermittelt nach Kennzeichendiebstahl
Augsburg (ots)
Göggingen - Von Sonntag (21.12.2025), 19.00 Uhr, bis Montag (22.12.2025), 01.00 Uhr, kam es zu einem Kennzeichendiebstahl in der Graf-von-Seyssel-Straße. Im oben genannten Zeitraum entwendete ein bislang unbekannter Täter beide Kennzeichen eines schwarzen VW Passat. Zudem beschädigte der Unbekannte die Halterungen. Der VW parkte auf der Straße. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls von Kennzeichen sowie Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
