POL Schwaben Nord: 2386 - Polizei ermittelt nach Kennzeichendiebstahl

Augsburg (ots) - Autobahn A8 / AS Zusmarshausen / FR Stuttgart - Am gestrigen Sonntag (21.12.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Wohnmobil und einem LKW auf der Autobahn. Gegen 14.00 Uhr fuhr der 67-jährige Fahrer des LKW auf der rechten Fahrspur in Richtung Stuttgart. Das Wohnmobil stand kurz nach der Auffahrt Zusmarshausen aufgrund einer Panne auf dem Seitenstreifen. Der Fahrer des LKW kam nach ...

