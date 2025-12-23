Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2385 - Polizei ermittelt nach Widerstand

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am gestrigen Montag (22.12.2025) leistete ein 26-jähriger Mann in einer Unterkunft in der Gubener Straße Widerstand gegen die Polizei. Gegen 18.15 Uhr geriet der 26-Jährige mit einem 23-jährigen Mann in eine körperliche Auseinandersetzung. Die Polizei wurde gerufen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen reagierte der 26-Jährige äußerst aggressiv und unkooperativ gegenüber den Polizeibeamten. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, fesselten ihn die Beamten. Hierbei leistete der 26-Jährige Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Zudem schlug er eine Polizeibeamtin und verletzte diese dabei leicht. Die Beamten brachten den Mann in den Arrest. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 26-Jährigen. Der 26-Jährige besitzt die ivorische Staatsangehörigkeit.

