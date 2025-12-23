PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2391 - Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Augsburg (ots)

Inningen - Bereits am vergangenen Sonntag (21.12.2025) gingen mehrere Personen einen 38-Jährigen in der Tiberiusstraße an. Die Polizei hat drei mutmaßliche Tatverdächtige ermittelt. Gegen 01.30 Uhr war ein Uber-Fahrer im Bürgermeister-Lutzenberger-Weg unterwegs. Dort schlugen mehrere Personen unvermittelt auf das Fahrzeug ein. Der 38-jährige Fahrer stieg daraufhin aus und es kam zum Streit. Dabei griffen die Personen den Mann massiv körperlich an. Anschließend flüchtete die Gruppe. Der Mann wurde durch den Angriff leicht verletzt. Nach dem Vorfall bemerkte der 38-Jährige das Fehlen von mehreren hundert Euro Bargeld. Die Polizei wurde alarmiert. Einsatzkräfte leiteten umgehend eine Fahndung ein und nahmen in diesem Zuge mehrere Tatverdächtige im Nahbereich fest. Dabei handelte es sich um drei Männer im Alter von 17 bis 19 Jahren. Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Raubs sowie gefährlicher Körperverletzung. Alle bislang ermittelten Tatverdächtigen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit, das 38-jährige Opfer die pakistanische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

