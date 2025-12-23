Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2390 - Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am vergangenen Freitagabend (19.12.2025) führte die Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Augsburg an zwei verschiedenen Örtlichkeiten im Innenstadtbereich gezielte Standkontrollen mit Lasermessgeräten durch. Ziel der Maßnahmen war es, die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit zu überwachen und somit die Verkehrssicherheit im Stadtgebiet weiter zu erhöhen. Dabei wurden mehrere Fahrerinnen und Fahrer angehalten und kontrolliert. Besonders auffällig war ein Autofahrer, der mit 74 km/h anstatt der erlaubten 50 km/h unterwegs war. Er muss neben einem Bußgeld auch mit Punkten in Flensburg rechnen. Darüber hinaus wurden drei weitere Fahrzeugführer wegen geringfügiger Geschwindigkeitsüberschreitungen mit einer gebührenpflichtigen Verwarnung belegt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals eindringlich darauf hin, wie wichtig die Einhaltung der Verkehrsregeln für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer ist. Die Kontrollen werden auch weiterhin regelmäßig durchgeführt, um die Verkehrssicherheit in Augsburg stetig zu verbessern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell