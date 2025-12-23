PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2388 - Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Augsburg (ots)

Innenstadt - Bislang Unbekannte beschmierten am vergangenen Wochenende das Treppenhaus eines Parkhauses am Willy-Brandt-Platz. Im Zeitraum von 20.12.2025 bis 22.12.2025 besprühten ein oder mehrere bislang Unbekannte die Wände des Treppenhauses der City-Galerie mit Graffiti. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet unter Tel. 0821/323-2710 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

