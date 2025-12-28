PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (23.12.2025) kam es in einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 32-jähriger Mann wollte einen Artikel umtauschen und verlangte eine Barauszahlung. Nachdem ein Mitarbeiter ihm stattdessen einen Wertgutschein anbot, wurde der Mann aggressiv, schlug auf die Kasse ein und warf Gegenstände vom Tresen. Als ein Ladendetektiv einschritt, schlug der Mann diesem mit der Faust ins Gesicht. Ein anwesender Polizeibeamter, der sich daraufhin in den Dienst versetzte, unterstützte den Ladendetektiv. Gemeinsam fixierten sie den 32-Jährigen bis zum Eintreffen der Streifen am Boden. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung sowie Sachbeschädigung. Der 32-Jährige besitzt die irakische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

