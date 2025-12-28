Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (24.12.2025) leistete ein 19-jähriger Mann am Rathausplatz Widerstand gegen die Polizei. Gegen 02.45 Uhr geriet der 19-Jährige mit einem 24-jährigen Mann in eine körperliche Auseinandersetzung. Die Polizei wurde gerufen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen reagierte der 19-Jährige äußerst aggressiv und unkooperativ gegenüber den Polizeibeamten und beleidigte diese mehrfach. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, fesselten ihn die Beamten. Hierbei leistete der 19-Jährige Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Zudem schlug er einen Polizeibeamten und verletzte diesen dabei leicht. Die Beamten brachten den Mann in den Arrest. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Beleidigung, tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 19-Jährigen. Der 19-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

