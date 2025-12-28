PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stellt Schreckschusswaffen sicher

Augsburg (ots)

Spickel / Herrenbach - Am Freitag (26.12.2025) stellte die Polizei auf einem Parkplatz in der Reichenberger Straße zwei Schreckschusswaffen sicher. Gegen 13:30 Uhr meldete ein Anwohner eine Person mit einer vermeintlichen Schusswaffe. Mehrere Einsatzkräfte kontrollierten daraufhin auf dem Parkgelände eine größere Gruppe. Dabei stellten die Beamten bei zwei 19-Jährigen jeweils eine Schreckschusswaffe fest. Die Waffen wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz.

Die Polizei weist stets darauf hin, keine Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in der Öffentlichkeit mitzuführen. Dies stellt in der Regel eine Gefahr für alle Beteiligten dar und kann zudem zu strafrechtlichen Konsequenzen führen. Die beiden 19-Jährigen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 28.12.2025 – 12:44

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trunkenheitsfahrten

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Mittwoch (24.12.2025) war ein 44-jähriger Autofahrer alkoholisiert auf der Donauwörther Straße unterwegs. Gegen 23.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 44-Jährigen, da er Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und stellten den ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 12:43

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Mittwoch (24.12.2025) leistete ein 19-jähriger Mann am Rathausplatz Widerstand gegen die Polizei. Gegen 02.45 Uhr geriet der 19-Jährige mit einem 24-jährigen Mann in eine körperliche Auseinandersetzung. Die Polizei wurde gerufen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen reagierte der 19-Jährige äußerst aggressiv und unkooperativ gegenüber den Polizeibeamten und beleidigte diese ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 12:42

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Dienstag (23.12.2025) kam es in einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 32-jähriger Mann wollte einen Artikel umtauschen und verlangte eine Barauszahlung. Nachdem ein Mitarbeiter ihm stattdessen einen Wertgutschein anbot, wurde der Mann aggressiv, schlug auf die Kasse ein und warf Gegenstände vom Tresen. Als ein Ladendetektiv ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren