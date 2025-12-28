Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stellt Schreckschusswaffen sicher

Augsburg (ots)

Spickel / Herrenbach - Am Freitag (26.12.2025) stellte die Polizei auf einem Parkplatz in der Reichenberger Straße zwei Schreckschusswaffen sicher. Gegen 13:30 Uhr meldete ein Anwohner eine Person mit einer vermeintlichen Schusswaffe. Mehrere Einsatzkräfte kontrollierten daraufhin auf dem Parkgelände eine größere Gruppe. Dabei stellten die Beamten bei zwei 19-Jährigen jeweils eine Schreckschusswaffe fest. Die Waffen wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz.

Die Polizei weist stets darauf hin, keine Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in der Öffentlichkeit mitzuführen. Dies stellt in der Regel eine Gefahr für alle Beteiligten dar und kann zudem zu strafrechtlichen Konsequenzen führen. Die beiden 19-Jährigen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell