POL-PDLD: Wohnhausbrand

Kuhardt (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 19:30 Uhr zum Brand einer Holzlagerstätte im Ortsbereich von Kuhardt. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf das angrenzende Wohngebäude über und setzte den Dachstuhl in Vollbrand. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern derzeit noch an. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. Die Brandursache sowie die genaue Schadenshöhe sind derzeit noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet.

