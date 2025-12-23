POL-PDLD: Wohnhausbrand

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kuhardt (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 19:30 Uhr zum Brand einer Holzlagerstätte im Ortsbereich von Kuhardt. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf das angrenzende Wohngebäude über und setzte den Dachstuhl in Vollbrand. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern derzeit noch an. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. Die Brandursache sowie die genaue Schadenshöhe sind derzeit noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Frauenhoffer, PHK

Telefon: 07274 9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

