POL-PDLD: Landau - Falsche Kennzeichen montiert und geflüchtet - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 22.12.2025 befuhr gegen 20:45 Uhr eine 19-jährige PKW-Fahrerin die Hainbachstraße in Richtung L516 in Landau. Sie musste verkehrsbedingt bremsen. Ein nachfolgender Subaru-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den PKW der 19-Jährigen auf. Zwecks Schadensregulierung bot der Subaru-Fahrer 3000 Euro an. Die 19-Jährige lehnte dies ab und verständigte die Polizei. Hiernach flüchtete der Subaru-Fahrer, ohne seine Personalien anzugeben und sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass die an dem Subaru angebrachten Kennzeichen auf ein anderes Fahrzeug ausgegeben waren. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

