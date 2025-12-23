PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Fahrradfahrerin übersehen

Landau (ots)

Am 22.12.2025 befuhr gegen 13:15 Uhr ein 46-jähriger Peugeot-Fahrer die Horststraße und wollte nach links in die Batschkastraße in Landau abbiegen. Hierbei übersah er eine 37-jährige Fahrradfahrerin, welche auf dem Fahrradstreifen in Richtung Horstring fuhr. Bei der folgenden Kollision wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Der 46-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

