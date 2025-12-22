PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/Birkweiler - Stoppschild missachtet

POL-PDLD: B10/Birkweiler - Stoppschild missachtet
  • Bild-Infos
  • Download

B10/Birkweiler (ots)

Ein 28 Jahre alter Autofahrer missachtete am späten Sonntagabend (21.12.2025, 21.27 Uhr) das Stoppschild, als er von Birkweiler kommend nach links auf die B10 in Fahrtrichtung Annweiler abbiegen wollte. Ein 38 Jahre alter Motorradfahrer, der die B10 in Fahrtrichtung Landau befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Hierbei erlitt er Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad und am Fahrzeug des 28-Jährigen entstand leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren