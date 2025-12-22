Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/Birkweiler - Stoppschild missachtet

B10/Birkweiler (ots)

Ein 28 Jahre alter Autofahrer missachtete am späten Sonntagabend (21.12.2025, 21.27 Uhr) das Stoppschild, als er von Birkweiler kommend nach links auf die B10 in Fahrtrichtung Annweiler abbiegen wollte. Ein 38 Jahre alter Motorradfahrer, der die B10 in Fahrtrichtung Landau befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Hierbei erlitt er Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad und am Fahrzeug des 28-Jährigen entstand leichter Sachschaden.

