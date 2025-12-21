Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

Bild-Infos

Download

Landau (ots)

Am Sonntag, den 21.12.2025, sollte gegen 16:30 Uhr ein mit überhöhter Geschwindigkeit und ungültigen Kennzeichen fahrender Motorroller auf der L516 zwischen Landau und Edesheim durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Edenkoben einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer ergriff hierbei die Flucht, und gefährdete während der Verfolgung durch seine riskante Fahrweise im Bereich eines Kreisverkehrs bei Landau-Nord die bislang unbekannte Fahrerin eines silbernen VW Golfs. Im Zuge der Flucht fuhr der Unbekannte in die Landauer Innenstadt, wo die Verfolgung letztlich abgebrochen werden musste.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Roller machen können, oder gar selbst gefährdet wurden um Kontaktaufnahme per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06323 9550.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell