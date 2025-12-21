PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

POL-PDLD: Landau - Rollerfahrer flüchtet vor Polizei
  • Bild-Infos
  • Download

Landau (ots)

Am Sonntag, den 21.12.2025, sollte gegen 16:30 Uhr ein mit überhöhter Geschwindigkeit und ungültigen Kennzeichen fahrender Motorroller auf der L516 zwischen Landau und Edesheim durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Edenkoben einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer ergriff hierbei die Flucht, und gefährdete während der Verfolgung durch seine riskante Fahrweise im Bereich eines Kreisverkehrs bei Landau-Nord die bislang unbekannte Fahrerin eines silbernen VW Golfs. Im Zuge der Flucht fuhr der Unbekannte in die Landauer Innenstadt, wo die Verfolgung letztlich abgebrochen werden musste.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Roller machen können, oder gar selbst gefährdet wurden um Kontaktaufnahme per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06323 9550.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
C. Jung
Telefon: 06323 9550
E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 11:59

    POL-PDLD: Landau/Albersweiler Kontrollwoche Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

    Landau (ots) - Im Rahmen der Kontrollwoche Alkohol und Drogen im Straßenverkehr fielen in der Nacht zum Samstag zwei PKW in Albersweiler und Landau den Kontrollkräften aufgrund ihrer Fahrweise auf. Bei beiden Fahrzeugführern wurden Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt. Durchgeführte Schnelltest regierten Auf THC und Amphetamin/Metamphetamin ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 11:51

    POL-PDLD: Landau - Kleinbus auf Abwegen -

    Landau (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag meldete sich der Fahrer eines Kleinbusses der sich im Bereich der Wollmesheimer Straße festgefahren hätte. Der Kleinbus konnte durch eine Streife mehrere hundert Meter in einem Feld vorgefunden werden. Aufgrund der Lage konnte auch ein Abschleppdienst keine Abhilfe schaffen, sodass der Kleinbus über Nacht vor Ort bleiben musste. Nach Angaben des Fahrers hätte er der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren