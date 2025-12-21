PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/Albersweiler Kontrollwoche Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Landau (ots)

Im Rahmen der Kontrollwoche Alkohol und Drogen im Straßenverkehr fielen in der Nacht zum Samstag zwei PKW in Albersweiler und Landau den Kontrollkräften aufgrund ihrer Fahrweise auf. Bei beiden Fahrzeugführern wurden Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt. Durchgeführte Schnelltest regierten Auf THC und Amphetamin/Metamphetamin auf. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
PI Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 21.12.2025 – 11:51

    POL-PDLD: Landau - Kleinbus auf Abwegen -

    Landau (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag meldete sich der Fahrer eines Kleinbusses der sich im Bereich der Wollmesheimer Straße festgefahren hätte. Der Kleinbus konnte durch eine Streife mehrere hundert Meter in einem Feld vorgefunden werden. Aufgrund der Lage konnte auch ein Abschleppdienst keine Abhilfe schaffen, sodass der Kleinbus über Nacht vor Ort bleiben musste. Nach Angaben des Fahrers hätte er der ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 11:18

    POL-PDLD: Edenkoben - Zu viel Glühwein...

    Edenkobn (ots) - ... war es am gestrigen Abend, gegen 23:40 Uhr, für einen 32 Jahre alten Pedelec-Fahrer. Dieser befuhr zunächst den Fahrradweg neben der K6 von Edenkoben kommend in Fahrtrichtung Venningen. Im Bereich der Unterführung auf Höhe der BAB65 kam der 32-Jährige dann aufgrund seiner Alkoholisierung in Kombination mit feuchtem Laub zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Da er angab, im Laufe des Abends ...

    mehr
